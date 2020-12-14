В Москве включили новогоднюю подсветку

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На улицах Москвы включили праздничную подсветку в преддверии Нового года. Всего в городе разместят порядка четырех тысяч световых конструкций.
Например, праздничное освещение появилось на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, на площади Революции, а также в Камергерском и Газетном переулках.
Помимо гирлянд, в Москве разместили светящиеся фигуры – белых медведей, кареты и другие сказочные атрибуты.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в этом году в городе не было приобретено ни одной новой инсталляции, а используются украшения, купленные ранее.
"Специалисты их отремонтировали и отреставрировали, и сейчас эти инсталляции в прекрасном состоянии. Эта праздничная подсветка будет где-то до конца зимы. <...> Начиная с сегодняшнего дня до 15 января будут город украшать новогодние ели, и только после 15 января мы начнем демонтировать то, что связано непосредственно с новогодней тематикой", – рассказал Бирюков.
По его словам, в столице украшены не только центральные улицы и площади, преобразились и спальные районы.
"Очень красиво будут выглядеть наши центральные улицы, проспекты, набережные Москвы-реки, Тверская улица, центральные проспекты – Ленинский, Ленинградский, Варшавское шоссе, Поклонная гора и так далее. Новогодняя тематика будет пронизывать все городское пространство", – подчеркнул он.
Как рассказал заммэра, к Новому году в столице разместят около тысячи новогодних елей.
В Москве включат праздничную подсветку
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