Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря

Фото: Комплекс городского хозяйства
Установка новогодних праздничных элементов в Москве завершится до 14 декабря. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
По его словам, в настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства ведут монтаж световых конструкций на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях. Также праздничное оформление появится во всех административных округах и на парковых территориях Москвы.
"Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы", – сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что на Тверской, Пушкинской площадях, площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках и Новопушкинском сквере установят большие световые арки. Огромный новогодний шар высотой 20 метров и весом 35 тонн появится на Поклонной горе. А у Триумфальной арки установят Деда Мороза и Снегурочку. Кроме того, декоративные украшения украсят ВДНХ и Парк Горького. Также в столице будет установлено большое количество новогодних елок.
"Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал, территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом", – отметил заммэра.
Он уведомил, что конструкции для украшения города использовались и ранее. Их декорируют по-новому в зависимости от даты и символики Нового года. По его словам, в городе сформирован большой запас декоративных элементов. Это позволяет не совершать дополнительных закупок.
Ранее сообщалось, что новогоднюю подсветку начнут подключать в столице с 15 декабря. Она простоит практически до 8 марта.
На Поклонной горе в Москве установят новогодний мультимедийный шар
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