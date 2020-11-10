Улицы Москвы украсят к Новому году

Фото: "Московские сезоны"

Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, дополнительных элементов украшения в этот раз не будет.

"Город будет красив и в этом году, но могу сказать, что новых дополнительных элементов не будет", – сказал он.

Заммэра добавил, что все, что было в прошлом году, специалисты восстановили и отреставрировали.

Торговые центры в столице уже начали украшать к Новому году. В частности, праздничную атмосферу уже организовали в ГУМе. На втором этаже здания разместили новогодние сани с подарками. Балконы ГУМа украсили огоньками и еловыми ветками.

Кроме того, новогодние витрины появились на Никольской улице. В некоторых супермаркетах на полках разместили елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и снегурочек. Мастерские также готовятся к праздникам: специалисты расписывают шары и новогодние сувениры.

В то же время владельцы гостиниц не спешат с украшением зданий к Новому году. Сообщается, что они планируют начать праздничное обустройство 15 декабря.

