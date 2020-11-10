Новогоднюю подсветку начнут включать в Москве с 15 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новогоднюю подсветку начнут подключать в столице с 15 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В эфире радио "Комсомольская правда" он подчеркнул, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира. Бирюков отметил, что это становится особенно заметно в новогодние праздники.

"Красивую подсветку мы включаем с 15 декабря и не убираем практически до 8 марта. Город красивый будет и в этом году", – отметил заммэра.

Он добавил, что этой зимой в столице не будут устанавливать дополнительные украшения. Бирюков сообщил, что все старые световые конструкции были восстановлены и отреставрированы. Их установят на основных площадях, бульварах и магистралях Москвы.

