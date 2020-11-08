В Ростуризме рассказали, куда россияне поедут в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Российские туристы все чаще выбирают для отдыха в новогодние праздники горнолыжные курорты и Русский Север. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Она отметила, что глубина бронирований в этом сезоне сократилась до 10–14 дней, но граждане России уже активно бронируют туры на новогодние праздники. По словам Догузовой, путешественники часто выбирают Сочи, Архыз и Домбай, Шерегеш, Хибины, Мурманская и Архангельская области, Карелия.
"Популярен не пляжный российский юг, где теплая зима, а оздоровительные туры", – добавила Догузова.
Эксперт заявила: большой потенциал есть у российский термальных курортов. Например, отмечает глава Ростуризма, в Тюменской области можно полежать на морозном воздухе среди снега в теплых термах.
"И еще иметь возможность съездить в замечательный Тобольск, который хранит страницы многовековой истории нашей страны", – подчеркнула Догузова.
Эксперт считает, что популярность терм в ближайшее время может вырасти в несколько раз, однако необходимо продолжать развитие туристической инфраструктуры, продумывать маршруты, создавать больше разных предложений.
"При этом нужно работать над повышением узнаваемости и продвижением этого направления", – отметила руководитель ведомства.
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