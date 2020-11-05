Китай приостанавливает въезд граждан из России

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Китай на фоне пандемии COVID-19 временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство. Уведомление разместили на официальном сайте посольства КНР в РФ.

Данное решение не коснется тех, кто имеет служебные и дипломатические визы, а также визы категории C и визы вежливости.

В уведомлении отмечается, что если же у лица имеется срочная необходимость въезда в Китай, то он может подать заявление на получение виз в посольство или консульства страны в России. Кроме того, разрешен въезд по документам, которые были выданы после 3 ноября 2020 года.

"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию", – говорится в уведомлении.

Также отмечается, что этот вопрос будет корректироваться в соответствии с конкретной ситуацией с коронавирусом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж. Она попросила перенести выезд за границу на более позднее время, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

С 3 ноября ограничительные меры на границе действуют и в Казахстане. Республика продлила приостановление безвизового режима для граждан 57 стран до 1 мая 2021 года. Кроме того, до 1 января 2021 года пролонгировали приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии.