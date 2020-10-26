Власти Перу планируют открыть границы для туристов с 1 ноября

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Перу может открыть границы для туристов из Северной и Центральной Америки с 1 ноября, передает портал Lonely Planet.

Рейсы в Лиму будут осуществляться из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Атланты, Майами, Хьюстона, Торонто, а также из Буэнос-Айреса, Мехико и Сан-Паулу.

Отмечается, что посещать Перу с 5 октября уже могут граждане семи южноамериканских стран.

Планируется, что полеты в Европу также могут начать реализовываться в ближайшее время, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом во многих странах.

Ранее сообщалось, что туроператоры с начала ноября запускают чартерные программы на Кубу.

Авиакомпания Azur air с 4 ноября открывает рейсы в аэропорт Кайо-Коко, с 5 ноября – в Санта-Клару, откуда будут формироваться туры на Кайо Санта Мария. На них полетят туристы туроператоров ANEX Tour и "Интурист".

Рейсы запланированы из аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю.