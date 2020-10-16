Туроператоры анонсировали чартерные программы на Кубу

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Туроператоры с начала ноября запускают чартерные программы на Кубу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Авиакомпания Azur air с 4 ноября открывает рейсы в аэропорт Кайо-Коко, с 5 ноября – в Санта-Клару, откуда будут формироваться туры на Кайо Санта Мария. На них полетят туристы туроператоров ANEX Tour и "Интурист".

Рейсы запланированы из аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю.

Полетную программу из Москвы в Санта-Клару и Кайо-Коко в начале ноября планирует запустить туроператор Pegas Touristik. Стратегический партнер турфирмы – авиакомпания Nordwind – уже получила допуск на регулярные рейсы.

Ранее правительство России приняло решение о возобновлении воздушного сообщения с Кубой, Сербией и Японией.