Авиакомпания Azur Air открывает рейсы в Танзанию и на Кубу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Чартерные рейсы в Танзанию откроют с 31 октября, а на Кубу – с 4 ноября. Реализовывать их будет авиакомпания Azur Air. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Соответствующее решение было принято в связи с постановлением правительства РФ об открытии воздушного сообщения со странами.
В Танзанию рейсы будут осуществляться на остров Занзибар из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска. Полеты запланированы на весь осенне-зимний период. Планируется, что частота рейсов составит один раз в 10 дней.
На Кубу полеты возобновят в два этапа. Так, с 4 ноября откроют рейсы в Кайо-Коко, с 5 – в Санта-Клару.
"Рейсы пока запланированы только из международного аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю", – сказано в сообщении.
Отмечается, что перевозки будут осуществлять на воздушных судах Boeing 777-300ER, флагманских в парке компании.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. В Белград будет выполняться по два рейса в неделю, еще два выделены для авиасообщения с Кубой.
Полеты между Россией и Японией возобновятся с 1 ноября. Разрешены 3 рейса в неделю: два – из Москвы в Токио, еще один – из Владивостока в Токио.
Российские туроператоры начали предлагать путевки на Кубу
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