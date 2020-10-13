Китай на месяц запретил рейс "Аэрофлота" Москва – Шанхай

Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG
Управление гражданской авиации КНР на месяц запретило авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай. Об этом сообщается в распространенном заявлении правительства Шанхая.
Известно, что причиной запрета стали 11 случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 9 октября.
"В соответствии с уведомлением управления гражданской авиации о корректировке международных пассажирских рейсов с 26 октября приостановить и далее выполнение рейсов по указанному маршруту на четыре недели", – передает РИА Новости текст заявления.
Там пояснили, что решение принято в связи с превышением допустимого количества пассажиров с положительным тестом на COVID-19. Уточняется, что заболевших на одном рейсе должно быть не более 5.
Ранее власти Китая запретили "Аэрофлоту" рейсы Москва – Шанхай из-за 8 случаев COVID-19. Ограничения действовали одну неделю с 19 октября.
Накануне аэропорт Белграда заявил о возобновлении рейсов в Москву. Уточнялось, что прямые рейсы будут осуществляться два раза в неделю – в четверг и воскресенье.
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