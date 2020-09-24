Куба и РФ договорились обсудить возобновление авиасообщения

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Росавиация сообщила, что Россия и Куба договорились проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, Москву с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра республики Рикардо Кабрисас Руис. Помимо возобновления авиасообщения, стороны обсудили российские самолеты на службе Кубы, а также вопросы сертификации воздушных судов и экипажей.

С 21 сентября Россия полноценно возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Согласно установленным правилам, рейсы в эти страны выполняются один раз в неделю.

С 27 сентября в число стран, куда разрешат полеты, войдет Южная Корея. Рейсы будут осуществлять компании Korean Air и "Аэрофлот".