Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 21 сентября в России возобновляется авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.
Таким образом, граждане этих государств, а также те, кто имеет там вид на жительство, могут въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне же могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
Рейсы будут осуществляться в Нур-Султан, Бишкек и Минск. Хотя российские авиакомпании еще официально не объявили о старте рейсов в эти страны, у "Аэрофлота" уже стоят рейсы из Москвы в Бишкек 23 сентября, Минск – 26 сентября и в Нур-Султан – 27 сентября.
Ранее также сообщалось, что с 27 сентября восстановится авиасообщение с Южной Кореей.
Возобновление транспортного сообщения между Белоруссией и Россией обсудили 14 сентября президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. По итогам переговоров стороны отдали поручения транспортным ведомствам о снятии ограничений.
Россия ранее также вела переговоры с Южной Кореей о возобновлении авиасообщения. Как заявил заместитель директора в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны Хван Сон Пхиль, рейсы будут осуществлять компании Korean Air и "Аэрофлот".
С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.
3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.
По его словам, въездной туризм может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.
РФ возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
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