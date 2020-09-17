Южная Корея и РФ могут возобновить пассажирские рейсы в конце сентября

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
Южная Корея предложила Российской Федерации возобновить регулярное авиационное сообщение между столицами двух стран. Как сообщает ТАСС, это может произойти в конце сентября.
Заместитель директора в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Хван Сон Пхиль заявил, что российская сторона вышла на зарубежных коллег с идеей еще в июле.
"Мы обсуждаем эту возможность и недавно направили в российское министерство транспорта предложение с конца сентября возобновить рейс, операторами которого являются Korean Air и "Аэрофлот", – подчеркнул чиновник.
15 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией. Согласно документу, допускаются любые варианты передвижения между странами.
Кроме того, рассматривается полноценное возобновление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Этот вопрос обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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