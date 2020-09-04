"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 30 сентября

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов в Россию. Информация размещена на официальном сайте перевозчика.
Самолеты компании не будут летать в Россию до 30 сентября. При этом в аэропорты Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода рейсы отменены до 24 октября. Вернуть средства или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 30 марта 2021 года.
В компании отметили, что решение принято в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, перевозчик сообщил об отсутствии разрешения со стороны властей РФ.
Ранее Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Этот вопрос обсудили в Москве представители Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве.
В конце марта из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска.
1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.
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