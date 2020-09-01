Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Россия и Белоруссия начнут поэтапно возобновлять транспортное сообщение. Этот вопрос обсудили в Москве представители Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве, сообщает РИА Новости.
По итогам переговоров стороны подписали протокол, который позволит определить план мероприятий по восстановлению транспортного сообщения.
В конце марта из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска.
Белоруссия, в свою очередь, ограничения на передвижение граждан не вводила, однако для прибывающих в республику из других государств действовал двухнедельный карантин.
1 июля посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что ограничения на въезд и выезд между РФ и Белоруссией, введенные из-за коронавируса, могут снять этим летом. Белорусский посол в РФ Владимир Семашко уточнял, что Москва отменит их в конце июля – начале августа.
При этом замгендиректора РЖД по вопросам пассажирского комплекса Дмитрий Пегов сообщал, что для возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией необходим период в три дня после получения соответствующего разрешения.
15 июля Минздрав Белоруссии исключил РФ из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Данное решение предполагает отмену карантина для российских туристов.
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