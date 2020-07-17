Поезда из России могут отправиться в Белоруссию через три дня после разрешения

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Для возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией необходим период в три дня после получения соответствующего разрешения, заявил заместитель генерального директора РЖД по вопросам пассажирского комплекса Дмитрий Пегов.

По его словам, временной отрезок в три дня необходим для полноценный работы системы "Экспресс-3", которая отвечает за резервирование мест, продажу билетов и управление пассажирскими перевозками.

"А если мы говорим о Калининградском поезде, то там у нас остановка есть, она просто сейчас в разряде технической. Мы ее снимем и возобновим сразу поездки. Быстрее всего мы сможем ввести Калининградские поезда потому, что они уже ходят и останавливаются каждый день", – приводит Агентство "Москва" слова Пегова.

Ранее Белоруссия отменила обязательный 14-дневный карантин для туристов из России. Таким образом, Российская Федерация дополнила список из более чем 60 стран, после прибытия из которых не понадобится соблюдение двухнедельной изоляции.