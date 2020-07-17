Поезда из России могут отправиться в Белоруссию через три дня после разрешения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Для возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией необходим период в три дня после получения соответствующего разрешения, заявил заместитель генерального директора РЖД по вопросам пассажирского комплекса Дмитрий Пегов.
По его словам, временной отрезок в три дня необходим для полноценный работы системы "Экспресс-3", которая отвечает за резервирование мест, продажу билетов и управление пассажирскими перевозками.
"А если мы говорим о Калининградском поезде, то там у нас остановка есть, она просто сейчас в разряде технической. Мы ее снимем и возобновим сразу поездки. Быстрее всего мы сможем ввести Калининградские поезда потому, что они уже ходят и останавливаются каждый день", – приводит Агентство "Москва" слова Пегова.
Ранее Белоруссия отменила обязательный 14-дневный карантин для туристов из России. Таким образом, Российская Федерация дополнила список из более чем 60 стран, после прибытия из которых не понадобится соблюдение двухнедельной изоляции.
Восемь стран готовы принять российских туристов
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