Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

13:56
Фото: ТАСС/Николай Петров
Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав таким образом торговые пути на восток, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает "БелТА".
По его словам, страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства понимают опасность конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы для западных товаров.
"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", – сказал Лукашенко.
О том, что Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам, стало известно в понедельник, 31 августа. Ранее аналогичные санкции ввела Латвия. Запрет будет действовать до 30 августа 2025 года.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
Лукашенко в их организации обвинил США и Европу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал аналогичное мнение о том, что оппозицией в республике руководит Запад. Он подчеркнул, что Россия сообщила первому замгоссекретарю США Стивену Бигану о попытках из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии.
Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию может говорить о том, что позиция Запада была заранее подготовлена, считает Владимир Путин. Россия исходит из того, что выборы в республике состоялись, добавил он.
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