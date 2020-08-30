Помощник Лукашенко сообщил о том, что переговоров с оппозицией не будет

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На переговорах с протестующими у резиденции президента в Минске помощник главы республики Николай Латышенок заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет, сообщает РИА Новости.

"С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", – сказал он.

Также Латышенок считает, что против президента настроены около 20-30%.

"Раньше было меньше, а сейчас против 20-30%. Людей подогрели. Точных цифр нет, это только мое ощущение", – сказал помощник президента.

Ранее сообщалось, что в Минске продолжаются акции оппозиции. Силовики заранее перекрыли подходы к центральной площади города и подогнали спецтехнику к Дому правительства.

Демонстранты в основном ведут себя мирно, очевидцы сообщали лишь о небольших стычках с силовиками у здания КГБ.

Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. По их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.