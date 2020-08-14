ЦИК Белоруссии огласил результаты президентских выборов

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ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны.

Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", – сообщили в ЦИК.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что за Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей в Минске. Больше всего голосов действующий президент Белоруссии набрал в Могилевской (88,06%), Гомельской (85,38%), Витебской (83,64%) и Брестской областях (81,78%).

Тихановская больше всех голосов получила в Минске, где набрала 14,92%. Далее идут Гродненская (13,81%), Минская (11,81%) и Брестская (10,33%) области.

Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признал их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. На их фоне по всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами.

Демонстранты не были согласны с предварительными результатами выборов. Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии. Она не согласилась с появившимися итогами и потребовала признать выборы недействительными.

Протесты в стране продолжаются до сих пор. Сообщалось о случаях стрельбы по балконам домов в Минске и открытии огня на поражение в Бресте. Помимо этого, протестующие совершили несколько наездов на автомобилях на представителей правоохранительных органов.

В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Согласно данным от 14 августа, за минувшие 24 часа в Белоруссии задержали еще 700 человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется интенсивная работа.

Комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".