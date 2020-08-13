Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в стране

13 августа, 22:31
Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении", – заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.
Парламентарий заявила, что стране "не нужна война". Она также отметила, что на вечер 13 августа в Белоруссии отпустили более тысячи ранее задержанных, причем под обязательство неучастия в несанкционированных акциях.
Что касается взятых под стражу несовершеннолетних, то их под расписки передали родителям.
Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он потребовал, чтобы из изоляторов временного содержания в первую очередь выпускали журналистов.
Несанкционированные протестные акции начались в столице Белоруссии Минске и ряде других городов страны вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики.
Сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.
За последние сутки в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые прошли 12 августа, были задержаны около 700 человек.
В Минске усилены меры безопасности у здания администрации президента
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