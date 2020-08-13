Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в стране

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении", – заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.

Парламентарий заявила, что стране "не нужна война". Она также отметила, что на вечер 13 августа в Белоруссии отпустили более тысячи ранее задержанных, причем под обязательство неучастия в несанкционированных акциях.

Что касается взятых под стражу несовершеннолетних, то их под расписки передали родителям.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он потребовал, чтобы из изоляторов временного содержания в первую очередь выпускали журналистов.

Несанкционированные протестные акции начались в столице Белоруссии Минске и ряде других городов страны вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики.

Сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.

За последние сутки в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые прошли 12 августа, были задержаны около 700 человек.

