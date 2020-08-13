В МИД РФ оценили события в Белоруссии

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В Москве обеспокоены массовыми беспорядками в Белоруссии и усматривают вмешательство во внутреннюю ситуацию в стране извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти. Она также подчеркнула, что методы такого воздействия уже ранее проявлялись в ситуациях с другими странами.

"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ призвала все стороны конфликта к благоразумию и высказала заинтересованность России в стабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии.

После объявления результатов выборов, в результате которых действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, в Белоруссии начались массовые беспорядки. За прошедшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны около 700 человек.

