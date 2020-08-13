Политолог рассказал, когда наступит переломный момент в протестах белорусов

В Белоруссии после прошедших выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, четвертый день не утихают акции протеста, перерастающие в столкновения с силами правопорядка. А 13 августа в "Яндексе" сообщили о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании и сервиса такси Uber. Рассказываем о ситуации в республике и о том, как скоро в стране станет спокойнее.

Четвертый день протестов

12 августа в центре Минска все началось с так называемых цепей солидарности. Одетые в белое женщины с цветами в руках провели мирную акцию протеста там, где ночью происходили столкновения манифестантов с силовиками. В течение дня к ним присоединились жители спальных районов столицы, а также ряда других городов республики. Участники акции подчеркивали ее мирный характер, заявляли, что обеспокоены событиями последних дней и хотели бы поддержать задержанных.

На акцию протеста в Минске вышли и врачи. Более 200 людей в белых халатах собралось на проспекте Дзержинского у медицинского университета. В руках медики держали плакаты с призывами к властям прекратить насилие. Акция прошла без задержаний.

Однако к вечеру небольшие группы людей начали собираться в разных районах столицы. В городе начали закрывать центральные станции метро. В ходе незначительных столкновений один из водителей умышленно сбил сотрудника ГАИ. Инцидент произошел на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей. Автомобилист попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. А сотрудники ОМОНа, по данным СМИ, открыли стрельбу по людям на балконе дома, которые подсказывали протестующим, где спрятаться от силовиков.

В МВД республики сообщили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 700 человек. В свою очередь, в Следственном комитете Белоруссии заявили, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди. Следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали людей к активным действиям. СК также рассказал о провокаторах, которые подстрекали участников к насилию в отношении правоохранителей, провоцируя ответные силовые меры.

В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными

Четвертый вечер подряд митингующие собираются и у посольства Белоруссии в Москве. Люди разрисовывают лица цветами белорусского флага, приносят с собой розы и плакаты в знак поддержки своих соотечественников.

На фоне протестов с государственных телеканалов также уволилось несколько ведущих.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан по время протестных акций в Белоруссии. А госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии. Ранее принять меры против ответственных за насилие при подавлении протестов пригрозили и в Евросоюзе.

А 13 августа в "Яндексе" сообщили о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании и сервиса такси Uber. Люди в черной одежде с оружием заблокировали здания, в которых находятся в том числе сотрудники "Яндекса" и сервиса такси.



Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Претендовали на должность сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов. По последним данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, на втором месте – Тихановская с 10,09%. Против всех проголосовали 4,6%, остальные кандидаты получили менее 2% голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек, явка на выборы составила 84,23%.

Продолжение следует?

Директор центра изучения кризисного общества Максим Вилисов рассказал Москве 24, что интенсивность протестов в Белоруссии оказалась для всех достаточно неожиданной. Однако, по его словам, в скором времени, возможно, произойдет какой-то переломный момент.





Максим Вилисов директор центра изучения кризисного общества Протесты в сегодняшнем их виде могут продолжаться до конца недели, когда уже накопится усталость и у людей, и у силовиков.

Собеседник Москвы 24 отметил неоднозначную реакцию мирового сообщества по поводу событий в Белоруссии, которая с каждым днем меняется.





Максим Вилисов директор центра изучения кризисного общества Есть страны, которые приняли результаты выборов, поздравили. Есть страны, которые, напротив, резко возражают, и есть неопределившиеся, которые будут наблюдать за ситуацией. И если будут какие-то вопиющие события происходить, то их позиция может меняться, равно как и позиция России в том числе.

Вилисов добавил, что оценка ситуации на мировой арене будет зависеть от позиции крупных европейских государств, таких как Германия, Франция, США и Россия.

В свою очередь, политолог Олег Неменский уверен, что активные протесты в Белоруссии через несколько дней сойдут на нет.

"Жесткое противодействие со стороны государства в отношении участников и организаторов протестов определенно даст свои плоды. Однако в Белоруссии уже принципиально изменилась атмосфера. Поэтому, так или иначе, выступления оппозиции продолжатся и станут очевидно постоянным фоном белорусской политической жизни", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

При этом, по его словам, в Белоруссии не будет ситуации, которая сложилась несколько лет назад на Украине.





Олег Неменский политолог То, что предлагают сейчас ЕС и США, – это примерно то же самое, что в свое время предлагали Януковичу. Известно, что это заканчивается сдачей власти. Лукашенко на такое точно не пойдет, это те условия, которые неприемлемы для него.

"Пока что мы видели в Белоруссии активные протесты, но все-таки это не Майдан. Майданные технологии не были задействованы, хотя подготовленные боевые группы уже действовали. Тем не менее Майдана так и не началось и, скорее всего, так и не начнется. В Белоруссии нет тех условий, которые были на Украине, нет такого раскола в элитах, на другом уровне работают спецслужбы, в республике нет своего региона, который принял бы революцию как свое общее массовое дело", – заключил политолог.



Анатолий Федотов, Илона Соболева