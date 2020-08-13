Политолог рассказал, когда наступит переломный момент в протестах белорусов

В Белоруссии после прошедших выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, четвертый день не утихают акции протеста, перерастающие в столкновения с силами правопорядка. А 13 августа в "Яндексе" сообщили о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании и сервиса такси Uber. Рассказываем о ситуации в республике и о том, как скоро в стране станет спокойнее.
Четвертый день протестов
12 августа в центре Минска все началось с так называемых цепей солидарности. Одетые в белое женщины с цветами в руках провели мирную акцию протеста там, где ночью происходили столкновения манифестантов с силовиками. В течение дня к ним присоединились жители спальных районов столицы, а также ряда других городов республики. Участники акции подчеркивали ее мирный характер, заявляли, что обеспокоены событиями последних дней и хотели бы поддержать задержанных.
На акцию протеста в Минске вышли и врачи. Более 200 людей в белых халатах собралось на проспекте Дзержинского у медицинского университета. В руках медики держали плакаты с призывами к властям прекратить насилие. Акция прошла без задержаний.
Однако к вечеру небольшие группы людей начали собираться в разных районах столицы. В городе начали закрывать центральные станции метро. В ходе незначительных столкновений один из водителей умышленно сбил сотрудника ГАИ. Инцидент произошел на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей. Автомобилист попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. А сотрудники ОМОНа, по данным СМИ, открыли стрельбу по людям на балконе дома, которые подсказывали протестующим, где спрятаться от силовиков.
В МВД республики сообщили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 700 человек. В свою очередь, в Следственном комитете Белоруссии заявили, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди. Следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали людей к активным действиям. СК также рассказал о провокаторах, которые подстрекали участников к насилию в отношении правоохранителей, провоцируя ответные силовые меры.
В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными
Четвертый вечер подряд митингующие собираются и у посольства Белоруссии в Москве. Люди разрисовывают лица цветами белорусского флага, приносят с собой розы и плакаты в знак поддержки своих соотечественников.
На фоне протестов с государственных телеканалов также уволилось несколько ведущих.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан по время протестных акций в Белоруссии. А госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии. Ранее принять меры против ответственных за насилие при подавлении протестов пригрозили и в Евросоюзе.
А 13 августа в "Яндексе" сообщили о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании и сервиса такси Uber. Люди в черной одежде с оружием заблокировали здания, в которых находятся в том числе сотрудники "Яндекса" и сервиса такси.
Продолжение следует?
Директор центра изучения кризисного общества Максим Вилисов рассказал Москве 24, что интенсивность протестов в Белоруссии оказалась для всех достаточно неожиданной. Однако, по его словам, в скором времени, возможно, произойдет какой-то переломный момент.
Собеседник Москвы 24 отметил неоднозначную реакцию мирового сообщества по поводу событий в Белоруссии, которая с каждым днем меняется.
Вилисов добавил, что оценка ситуации на мировой арене будет зависеть от позиции крупных европейских государств, таких как Германия, Франция, США и Россия.
В свою очередь, политолог Олег Неменский уверен, что активные протесты в Белоруссии через несколько дней сойдут на нет.
"Жесткое противодействие со стороны государства в отношении участников и организаторов протестов определенно даст свои плоды. Однако в Белоруссии уже принципиально изменилась атмосфера. Поэтому, так или иначе, выступления оппозиции продолжатся и станут очевидно постоянным фоном белорусской политической жизни", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.
При этом, по его словам, в Белоруссии не будет ситуации, которая сложилась несколько лет назад на Украине.
"Пока что мы видели в Белоруссии активные протесты, но все-таки это не Майдан. Майданные технологии не были задействованы, хотя подготовленные боевые группы уже действовали. Тем не менее Майдана так и не началось и, скорее всего, так и не начнется. В Белоруссии нет тех условий, которые были на Украине, нет такого раскола в элитах, на другом уровне работают спецслужбы, в республике нет своего региона, который принял бы революцию как свое общее массовое дело", – заключил политолог.
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