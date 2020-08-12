В Минске закрыли центральные станции метро

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Центральные станции минского метрополитена закрыли на вход и выход. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется в Telegram-канале метро в столице Белоруссии, с 17:35 недоступны станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы". Закрытие мотивируется "обеспечением безопасности".

"Поезда следуют без остановки на данных станциях", – подчеркнули в минском метрополитене.

В Белоруссии вечером 9 августа начались протестные акции на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. По оценкам властей, в Минске ущерб от действий демонстрантов составил более чем 200 тысяч долларов.

Как заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании Совбеза, большую часть протестующих составляют безработные граждане и люди с криминальным прошлым. Глава государства призвал протестующих трудоустроиться.

В МВД Белоруссии рассказали, что в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах.

Выборы президента Белоруссии состоялись в республике в воскресенье, 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них более 80% голосов, в то время как его основной конкурент Светлана Тихановская – немногим более 10%.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов. Впоследствии она покинула страну.

