Милиция открыла огонь на поражение по протестующим в Бресте

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Сотрудники милиции открыли огонь на поражение в Бресте во время протестов, происходивших в городе в ночь на 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РБ.

В правоохранительных органах отметили, что демонстранты попытались совершить нападение на милиционеров. Сообщается, что протестующие были вооружены арматурой. Сотрудники милиции совершили предупредительные выстрелы вверх, однако это не остановило нападавших.

"Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – сообщили в белорусском МВД.

Помимо этого, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью во время протестов в Брестской области. Также демонстранты начали совершать умышленные наезды на автомобиле на сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что за последние сутки было совершено пять таких наездов.

Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

В МВД РБ рассказали, что в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах. Кроме того, в СМИ появилась информация о задержании координаторов беспорядков в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что созвал совещание Совета безопасности по поводу вопросов функционирования страны. Он сообщил, что самыми важными задачами сейчас являются "обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".