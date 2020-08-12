Лукашенко заявил о необходимости защищать граждан и конституционный строй

15:17
Фото: ТАСС/Андрей Покумейко/БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защитить конституционный строй и обеспечить безопасность граждан республики. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства созвал совещание с членами Совета безопасности, чтобы обсудить "актуальные вопросы функционирования" страны.
"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – заявил белорусский лидер.
В Белоруссии после объявления результатов выборов президента начались массовые беспорядки. За последние сутки, с 11 на 12 августа, были задержаны более тысячи человек. На данный момент ситуация в Минске вернулась под контроль властей.
По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%.
В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.
В МВД Белоруссии сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков
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