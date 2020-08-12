План разрешения кризиса в Белоруссии подготовили в Польше, Латвии и Литве

18:12
Фото: AP Photo/Sergei Grits
План разрешения кризиса в Белоруссии составили в Литве, Латвии и Польше, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседы.
"План с тремя пунктами для деэскалации ситуации в Белоруссии выбрали президенты наших трех стран", – рассказал он.
Литовский правитель отметил, что прежде всего власти Белоруссии обязаны прекратить применение силы к протестующим и освободить задержанных. Также необходимо начать вести диалог с представителями гражданского общества.
"Если данный план будет принят, то наши страны готовы стать посредниками в организации процесса выхода из кризиса", – сказал президент.
Он также предложил создать в стране национальный совет для диалога власти и оппозиции.
Науседа сообщил, что провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций.
Ранее в Евросоюзе пригрозили принять меры против ответственных за насилие при подавлении протестов в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур.
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