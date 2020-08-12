Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

17:06
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российский дирижер Владимир Спиваков решил отказаться от награды, которую ему ранее вручил президент Белоруссии. Он вернул Александру Лукашенко Орден Франсиска Скорины, говорится в публикации Спивакова на странице в Instagram.
По словам Спивакова, глава государства наградил его в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, были отмечены заслуги в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. "Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами", – следует из поста Спивакова.
При этом народный артист СССР подчеркивает, что его сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.
"Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила – это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили", – пишет Спиваков в социальной сети.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов.
Как считает президент Белоруссии, митингующими управляли из-за рубежа. По его утверждению, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.
Согласно предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%.
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