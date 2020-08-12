Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

16:15
Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА
В Белоруссии основную часть тех, кто вышел на протесты, составляют люди с криминальным прошлым, а также безработные, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.
"Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он добавил, что всем неработающим гражданам Белоруссии должна быть предложена работа.
"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве", – сказал Лукашенко, добавив, что все должно быть честно.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
В МВД РБ рассказали, что в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах. Кроме того, в СМИ появилась информация о задержании координаторов беспорядков в Минске.
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