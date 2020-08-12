МВД рассказало о задержании совершившего наезд на инспектора ГАИ в Минске

12 августа, 22:09
Фото: МВД Республики Беларусь
При задержании водителя, совершившего наезд на сотрудника ГАИ в Минске, было применено табельное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным МВД Белоруссии, инцидент произошел на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.
"Мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", – рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Задержанному мужчине 45 лет. Что касается инспектора, то ему оказана помощь, он находится в медицинском учреждении.
Несанкционированные протестные акции начались в Белоруссии вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики. Было объявлено, что действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.
По официальным данным, за первые сутки сотрудники белорусской милиции задержали более трех тысяч демонстрантов. В ночь с 11 на 12 августа были помещены под стражу еще более тысячи граждан.
В МВД Белоруссии запретили задерживать журналистов
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