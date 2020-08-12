Верховный комиссар ООН призвала освободить задержанных на протестах в Белоруссии

Фото: AP Photo

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан по время протестных акций в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

"Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба", – заявила общественный деятель.

В своем заявлении Бачелет указывает, что, по ее данным, за последние три дня в республике задержали более 6 тысяч человек. В это число, считает верховный комиссар, также вошли прохожие и несовершеннолетние.

Несанкционированные протестные акции начались в Белоруссии вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики. Было объявлено, что действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.

По официальным данным, за первые сутки сотрудники белорусской милиции задержали более трех тысяч демонстрантов. В ночь с 11 на 12 августа были помещены под стражу еще более тысячи граждан.

Белорусские правоохранители также задержали нескольких российских журналистов и корреспондентов из других стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал освободить журналистов и заявил, что необходимо помнить о принципе гуманности.

Светлана Тихановская после объявления результатов выборов подала жалобу в Центральную избирательную комиссию и заявила, что не признает результаты голосования. Позднее она уехала из страны и сейчас находится в Литве.

