Неизвестные люди с оружием заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Компания "Яндекс" подтвердила, что в офисе в Минске находятся неизвестные люди с оружием. Об этом РИА Новости рассказали представители компании.

"Подтверждаем. Выясняем детали", – сообщили в пресс-службе.

Накануне издание The Bell со ссылкой на источник передавало, что вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Утверждалось, что офисы были заблокированы, в том числе несколько сотрудников.

После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые беспорядки. С 11 на 12 августа задержали свыше тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Как ранее заявлял Александр Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа. По словам президента, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.