Несколько белорусских телеведущих уволились с госканалов на фоне протестов

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Фото: Instagram/vladimir_burko
Сразу несколько ведущих белорусских телеканалов объявили о своем увольнении в среду, 12 августа.
Так, о своем решении покинуть телеканал "Беларусь 1" заявил ведущий популярного вечернего шоу Евгений Перлин. Он отметил, что увольняется в связи с ситуацией в стране.
"Что стало с моей Беларусью? <...> Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", – сообщил телеведущий в Instagram.
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Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.
Публикация от ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН (@perlinman)
Позднее белорусская телеведущая Ольга Бельмач в аккаунте в Instagram также подтвердила информацию о своем увольнении. При этом она охарактеризовала происходящее в стране с использованием ненормативной лексики.
"Я больше не работаю на ТВ. <...> Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! ", – сообщила Бельмач.
Телеведущий Сергей Козлович также поддержал коллег и заявил в своем Instagram об уходе из Агентства теленовостей.
"В студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", – подчеркнул Козлович.
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Последний эфир . . Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь - 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы.
Публикация от Сергей Козлович (@sergey_kozlovich)
Кроме того, ведущая Татьяна Бородкина рассказала об увольнении с телеканала СТВ.
Последним о своем увольнении объявил ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко. В своем Instagram он оставил обращение "к военным, солдатам и офицерам".
"Вы ждете приказа. Вы <...> понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно", – заключил Бурко.
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Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. - 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь - 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью - 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания... - 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил - 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ВЛАДИМИР БУРКО (@vladimir_burko)
Ранее СМИ сообщили, что в Минске ОМОН открыл стрельбу по людям на балконе дома. Инцидент случился на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка", когда сотрудники ОМОНа преследовали протестующих.
Кроме того, в ночь на 12 августа милиция открыла огонь на поражение по протестующим в Бресте. В МВД республики заявили, что один из демонстрантов был ранен.
Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Было объявлено, что действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.
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