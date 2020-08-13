Несколько белорусских телеведущих уволились с госканалов на фоне протестов

Фото: Instagram/vladimir_burko

Сразу несколько ведущих белорусских телеканалов объявили о своем увольнении в среду, 12 августа.

Так, о своем решении покинуть телеканал "Беларусь 1" заявил ведущий популярного вечернего шоу Евгений Перлин. Он отметил, что увольняется в связи с ситуацией в стране.

"Что стало с моей Беларусью? <...> Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", – сообщил телеведущий в Instagram.

Позднее белорусская телеведущая Ольга Бельмач в аккаунте в Instagram также подтвердила информацию о своем увольнении. При этом она охарактеризовала происходящее в стране с использованием ненормативной лексики.

"Я больше не работаю на ТВ. <...> Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! ", – сообщила Бельмач.

Телеведущий Сергей Козлович также поддержал коллег и заявил в своем Instagram об уходе из Агентства теленовостей.

"В студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", – подчеркнул Козлович.

Кроме того, ведущая Татьяна Бородкина рассказала об увольнении с телеканала СТВ.

Последним о своем увольнении объявил ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко. В своем Instagram он оставил обращение "к военным, солдатам и офицерам".

"Вы ждете приказа. Вы <...> понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно", – заключил Бурко.



Ранее СМИ сообщили, что в Минске ОМОН открыл стрельбу по людям на балконе дома. Инцидент случился на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка", когда сотрудники ОМОНа преследовали протестующих.

Кроме того, в ночь на 12 августа милиция открыла огонь на поражение по протестующим в Бресте. В МВД республики заявили, что один из демонстрантов был ранен.

Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Было объявлено, что действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.