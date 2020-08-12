Порошенко опубликовал видеообращение к Лукашенко

12 августа, 23:50
Фото: Петро Порошенко/Facebook
Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщает газета "Известия".
Известно, что ролик с обращением Порошенко появился на его официальной странице в Facebook. На записи экс-президент Украины сообщил, что Белоруссия и ее народ всегда будут традиционными друзьями украинцев.
"Демократическая и стабильная, процветающая и независимая Беларусь – один из ключевых элементов безопасности и процветания Украины", – пояснил Порошенко.
Он заверил, что не может молчать в то время, как соседнее государство "скатывается в водоворот хаоса". Порошенко также заявил, что властям Белоруссии стоит ответить на запросы белорусского общества, которое желает демократических изменений. При этом следует немедленно остановить насилие и любые подстрекательства к нему.
В этой связи Порошенко посоветовал Лукашенко освободить политических заключенных и мирных демонстрантов. Экс-президент Украины отметил, что в современном мире нет места насилию.
В конце своего обращения Порошенко предложил странам "люблинского треугольника" в составе Украины, Литвы и Польши выбрать спецпредставителя по Белоруссии, который помог бы урегулировать ситуацию в стране.
Вечером 9 августа в Белоруссии начались протестные акции на фоне состоявшихся выборов президента республики. Разгонять демонстрантов начали силами представителей силовых структур. Так, правоохранители подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
По оценкам властей, в Минске ущерб от действий демонстрантов составил более чем 200 тысяч долларов.
В МВД Белоруссии отметили, что в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах.
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