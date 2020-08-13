В Минске ОМОН открыл стрельбу по людям на балконе дома – СМИ

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
В Минске сотрудники ОМОНа открыли стрельбу по людям на балконе дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.
По имеющимся данным, инцидент случился на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка", когда сотрудники ОМОНа преследовали протестующих.
"Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться", – пояснили в издании.
В ответ на выкрики с балконов по "координаторам" было сделано несколько выстрелов. Предполагается, что сотрудники ОМОНа стреляли из помповых ружей.
Ранее в МВД Белоруссии подтвердили применение табельного оружия сотрудниками милиции против совершившего наезд на инспектора ГАИ в Минске. Сообщалось, что инцидент произошел на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.
Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Разгонять демонстрантов начали силами представителей силовых структур. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранат и слезоточивый газ.
Всего в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах.
В крупных городах Белоруссии ОМОН разогнал противников Лукашенко
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