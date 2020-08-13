В СК Белоруссии считают, что протесты координировали специально обученные люди

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Следственный комитет Белоруссии сообщил, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди.

По данным следствия, протесты не происходили спонтанно. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали людей к активным действиям. СК также рассказал о провокаторах, которые подстрекали участников к насилию в отношении правоохранителей, провоцируя принятие силовых мер.

Комитет призвал очевидцев сообщить в УСК по Минску, если у них есть видеозаписи, фотографии провокаторов и координаторов или другая важная для следствия информация об их личностях.

"Только вместе мы сможем остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в родной стране", – заключили в ведомстве.

Протесты начались после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что они не были справедливыми. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии.

Стало известно об одном погибшем. После первой ночи беспорядков были возбуждены уголовные дела, задержаны порядка трех тысяч человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто оказался незаконно задержан.

В день выборов в стране перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Президент Александр Лукашенко считает, что беспорядками управляли из-за рубежа.