Дипломаты посетят задержанных в Белоруссии граждан России

Фото: AP/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus

Российские дипломаты в четверг, 13 августа, посетят 33 задержанных в Белоруссии граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Дмитрия Мезенцева.

"Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино", – заявил диппредставитель.

Мезенцев уточнил, что российское консульство контактирует со следственным комитетом и МВД Белоруссии.

В конце июля под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

По данным российского консула в Минске Кирилла Плетнева, граждане РФ были в Белоруссии проездом. Они планировали сесть на самолет до Стамбула, а затем отправиться к конечной точке своего маршрута.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что вина россиян не доказана и подчеркнула, что власти не дадут в обиду задержанных граждан.

12 августа стало известно, что офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян. Речь идет о тех гражданах, которые якобы причастны к боевым действиям на Донбассе.

