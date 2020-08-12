Дипломаты посетят задержанных в Белоруссии граждан России

12 августа, 21:55
Фото: AP/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus
Российские дипломаты в четверг, 13 августа, посетят 33 задержанных в Белоруссии граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Дмитрия Мезенцева.
"Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино", – заявил диппредставитель.
Мезенцев уточнил, что российское консульство контактирует со следственным комитетом и МВД Белоруссии.
В конце июля под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.
По данным российского консула в Минске Кирилла Плетнева, граждане РФ были в Белоруссии проездом. Они планировали сесть на самолет до Стамбула, а затем отправиться к конечной точке своего маршрута.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что вина россиян не доказана и подчеркнула, что власти не дадут в обиду задержанных граждан.
12 августа стало известно, что офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян. Речь идет о тех гражданах, которые якобы причастны к боевым действиям на Донбассе.
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