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Политика

15:58

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

политика происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus via AP

Российский консул в Минске Кирилл Плетнев рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, россияне направлялись в одно из государств Латинской Америки и не планировали оставаться в Белоруссии.

"В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", – заявил Плетнев.

25 июля, по словам задержанных, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, а затем в третью страну.

В Белоруссии под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.

По словам посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, российская сторона настаивает на скорейшем освобождении своих граждан. Он подчеркнул, что Россия оказывает максимальное содействие белорусским правоохранительным органам.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием и заявил, что в республику якобы планировали перебросить около 200 человек. В своем заявлении он сослался на доклад руководителя КГБ.

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