Лукашенко рассказал, что в Белоруссию планировали перебросить 200 бойцов

Фото: AP/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus
Александр Лукашенко сообщил, что 33 задержанных в республике россиянина – это только первая группа. По словам белорусского президента, в страну планировали отправить порядка 200 человек, передает РИА Новости.
1 августа Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. "Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь", – заявил глава государства.
При этом президент обращает внимание, что он уже ознакомился с докладом, где была представлена актуальная информация по ситуации. Кроме того, Лукашенко сказал, какие бы мероприятия ни проводили на территории Белоруссии с участием российских военнослужащих, ведомства стран взаимодействуют.
До этого стало известно, что под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В Белоруссии пояснили, что это граждане Российской Федерации.
В МИД России уточняли, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране.
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