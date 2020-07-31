Посольство РФ сообщило о разрешении консулу посетить задержанных в Белоруссии россиян

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Глава Следственного комитета Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян, сообщили в посольстве РФ в Минске.

"Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции", – сказал представитель дипломатической миссии, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В Белоруссии заявили, что это граждане РФ. Уточнялось, что правоохранители получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

По информации СК Белоруссии, задержанные являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят белорусские оппозиционные политики Николай Статкевич и Сергей Тихановский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент чрезвычайным происшествием. Было заведено уголовное дело. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии безосновательны. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.

В МИД РФ объяснили, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. Там обратили внимание, что всю логистику в республике обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, добавили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. Там потребовали обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным гражданам РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что они являются сотрудниками ЧОП. По его словам, они опоздали на самолет и ждали вылета.

Задержание обсудили Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России. Песков отметил, что была выражена надежда на ясность в истории и освобождение россиян.