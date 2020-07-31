Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Минске – Песков

14:59
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили задержание россиян в Минске, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее стало известно, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. Белорусское информационное агентство отмечало, что это граждане РФ. Уточнялось, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием. Было заведено уголовное дело. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии выглядят безосновательно. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.
В МИД РФ объяснили, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. Там обратили внимание, что всю логистику в республике обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, добавили в министерстве. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.
Песков выразил уверенность, что задержанные являются сотрудниками ЧОП. По его словам, они опоздали на самолет и ждали вылета. Представитель Кремля напомнил, что у россиян были билеты в Стамбул.
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