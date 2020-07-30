В Кремле считают спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Минске с выборами

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Выводы по поводу связи задержания россиян в Минске с выборами в Белоруссии являются спекуляциями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он ответил на вопрос касательно мнения, что белорусский лидер Александр Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателей.

"Эксперты ничего не знают в этой ситуации. Если мы не располагаем полной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают, поэтому все это спекуляции, к ним надо относиться с большими допусками", – заявил Песков.

Ранее он выразил надежду, что права задержанных россиян будут соблюдаться в полной мере. Песков сообщил, что в Кремле также рассчитывают на получение исчерпывающих данных по поводу этого дела.

29 июля в Минске задержали 32 человека, являющихся представителями частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был найден на юге страны. Впоследствии выяснилось, что задержанные являются гражданами России.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что данный инцидент является чрезвычайным происшествием. Он поручил председателю КГБ Белоруссии разобраться в данной ситуации. Впоследствии посольство РФ в Минске получило официальное уведомление о задержании 32 граждан России.

Их намерения расценили как подготовку теракта. В связи с этим в Белоруссии в их отношении было возбуждено уголовное дело.