Посольство РФ получило от МИД Белоруссии данные о 32 задержанных россиянах

20:05
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство иностранных дел Белоруссии передало посольству Российской Федерации в республике официальное уведомление о задержании 32 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
"Посольством получено от главного консульского управления МИД Республики Беларусь официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России", – сообщили в пресс-службе дипмиссии.
О задержании российских граждан в Белоруссии стало известно в среду, 29 июля. Сотрудники республиканских правоохранительных органов арестовали 32 представителей частной военной компании под Минском.
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ситуацию можно считать чрезвычайным происшествием. Лидер республики заявил, что Россия реагирует на случившееся агрессивно, пытаясь скрыть "грязные намерения".
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