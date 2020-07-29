Минск не уведомлял Кремль о коронавирусе у Лукашенко – Песков

Фото: kremlin.ru
Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом", – цитирует его ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что все россияне, с которыми белорусский лидер общался, живы и здоровы.
Ранее Лукашенко сообщил, что, по заключению врачей, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. Песков после этого уточнил, что здоровье Владимира Путина в норме, его рабочий график остается в силе.
Пресс-секретарь российского лидера сказал, что глава государства не получали вакцину от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована. Он также указал, что сам не делал прививку из-за перенесенного коронавируса. О вакцинации кого-либо из администрации президента ему ничего не известно.
В среду Путин должен провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Обсуждаться будут в том числе вопросы готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По словам Пескова, президент выступит с докладом и заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и Сергея Собянина.
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