Минск не уведомлял Кремль о коронавирусе у Лукашенко – Песков

Фото: kremlin.ru

Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что все россияне, с которыми белорусский лидер общался, живы и здоровы.

Ранее Лукашенко сообщил, что, по заключению врачей, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. Песков после этого уточнил, что здоровье Владимира Путина в норме, его рабочий график остается в силе.

Пресс-секретарь российского лидера сказал, что глава государства не получали вакцину от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована. Он также указал, что сам не делал прививку из-за перенесенного коронавируса. О вакцинации кого-либо из администрации президента ему ничего не известно.

В среду Путин должен провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Обсуждаться будут в том числе вопросы готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По словам Пескова, президент выступит с докладом и заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и Сергея Собянина.