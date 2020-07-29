Путин проведет совещание по эпидобстановке в России в среду

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Владимир Путин в среду, 29 июля, проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что темой также станут вопросы готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По его словам, российский лидер выступит с докладом и заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и Сергея Собянина.
В мае Путин предупреждал о возможной второй волне заболеваемости коронавирусом осенью. Он уточнял, что она может распространиться по стране в конце октября – ноябре. Тогда президент сказал, что ситуация с распространением вируса в РФ в целом стабилизируется. Темп прироста заражения снизился с почти 6 до 3,5%, добавил он.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис, в свою очередь, обратила внимание, что сезонный характер коронавируса нового типа пока не подтверждается. Она указала на быстрое распространение инфекции в некоторых странах в Северном и Южном полушарии.
За последние сутки зарегистрировано 5 475 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в России – 828 990. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 пациента.
Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 – начале 2021 года. Президент РАН Александр Сергеев отмечал, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может появиться в начале 2021 года.
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