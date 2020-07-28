Песков рассказал о здоровье Путина после известия о перенесенном Лукашенко коронавирусе

Фото: kremlin.ru
Здоровье Владимира Путина в норме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о состоянии главы государства на фоне известия о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус.
"У президента все нормально! Рабочий график продолжается", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Во время посещения части внутренних войск МВД республики Лукашенко сказал, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, такое заключение сделали врачи.
Ранее Песков уточнил, что Путин не получал вакцину от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована. Он также добавил, что сам не делал прививку из-за перенесенного коронавируса. О вакцинации кого-либо из администрации президента ему ничего не известно.
За последние сутки в стране подтвердили 5 395 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 823 515 случаев. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 пациентов.
Песков заявил, что Путин не получал вакцину от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: