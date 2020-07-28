Песков рассказал о здоровье Путина после известия о перенесенном Лукашенко коронавирусе

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Здоровье Владимира Путина в норме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о состоянии главы государства на фоне известия о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус.

"У президента все нормально! Рабочий график продолжается", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Во время посещения части внутренних войск МВД республики Лукашенко сказал, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, такое заключение сделали врачи.

Ранее Песков уточнил, что Путин не получал вакцину от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована. Он также добавил, что сам не делал прививку из-за перенесенного коронавируса. О вакцинации кого-либо из администрации президента ему ничего не известно.

За последние сутки в стране подтвердили 5 395 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 823 515 случаев. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 пациентов.