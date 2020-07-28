В России подтвердили 5 395 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 5 395 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву пришлось 674 случая, на Свердловскую область – 209, Ханты-Мансийский АО – 187, Санкт-Петербург – 168, Мурманскую область – 164, Нижегородскую область – 163, Иркутскую область – 162, Красноярский край – 153, на Ямало-Ненецкий АО – 136, Ростовскую область – 133, Московскую область – 126, Челябинскую область – 124.

В Алтайском крае зарегистрировали еще 121 новый случай, в Омской области – 115, в Ставропольском и Приморском краях, а также в Ульяновской области – по 110, в Оренбургской области – 109, Новосибирской области – 103, Хабаровском крае – 101, Саратовской области – 96, Краснодарском крае – 95, в Волгоградской и Тюменской областях – по 92.

На Воронежскую область пришлось еще 87 новых случаев коронавирусной инфекции, на Пермский край – 73, Кемеровскую область – 69, Сахалинскую область – 68, Архангельскую область – 63, Томскую область – 53, Якутию – 49, Ленинградскую и Кировскую области – по 47, Белгородскую область – 45, на Чувашию – 42, Республику Коми – 41, Дагестан и Пензенскую область – по 40, Ярославскую область – 39, на Адыгею – 38, Тамбовскую и Астраханскую области – по 36, на Курганскую область и Бурятию – по 35, на Башкирию – 33, Тульскую и Самарскую области, а также Мордовию и Татарстан – по 32.

В Рязанской области и Республике Тыва зарегистрировали по 30 новых случаев, в Орловской области – 29, Амурской области – 28, Брянской, Тверской и Вологодской областях – по 27, во Владимирской – 26, в Удмуртии – 24, в Ивановской и Калужской областях – по 22, в Курской области – 21, в Марий Эл и Камчатском крае – по 19, в Смоленской и Новгородской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике, Северной Осетии – по 18, в Костромской области и Хакасии – по 17.

В Калининградской области выявили еще 16 новых случаев, в Псковской области, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике – по 15, на Алтае – 14, в Забайкальском крае и Крыму – по 12, в Липецкой области – 11, в Карелии – 9, Чечне – 8, Магаданской области – 6, Севастополе – 3, Калмыкии и Еврейской АО – по 2, в Ненецком АО – 1.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 823 515 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, за сутки – 150. Выздоровели за сутки 8 888 человек, за все время – 612 217 человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции Россия сможет осенью. Он отметил, что разработкой заняты 17 организаций.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19. Также он отметил, что не менее важной является и вакцинация против пневмококковой инфекции.

