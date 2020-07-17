Вакцинация против гриппа снизит число тяжелых пациентов с COVID-19 – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в текущем году планируется большая поставка вакцины против гриппа во все регионы страны.

"Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Также он отметил, что не менее важной является и вакцинация против пневмококковой инфекции.

"Вакцинация против пневмококка позволяет в том числе снизить вероятность заболевания внебольничной пневмонией не только в период заболеваемости коронавирусом, но и в остальные периоды и получить дополнительный ресурс по сохраненным жизням старшего поколения, и сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте", – подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что вакцинация должна быть доступна в медицинских учреждениях, также нужно объяснять населению важность этой процедуры.

16 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа. Он подчеркнул, что третью фазу испытаний будут проводить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

По прогнозам РФПИ, в текущем году в России произведут 30 из 50 необходимых миллионов вакцин от коронавируса. Полная же вакцинация россиян может завершиться в начале 2021 года.

В Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

