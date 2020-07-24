Путин рассказал Трампу, что в Москве с коронавирусом все очень неплохо

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
В ходе телефонного разговора Владимир Путин уведомил американского лидера Дональда Трампа, что в Москве ситуация с коронавирусом неплохая. Кроме этого, собеседники сошлись на мнении, что пандемия COVID-19 – огромный вызов для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу. Путин проинформировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в РФ", – приводит РИА Новости слова Пескова.
Телефонная беседа лидеров России и США состоялась 23 июля. После общения Дональд Трамп заявил, что на данный момент в России очень тяжелое время из-за COVID-19.
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