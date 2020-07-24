Трамп оценил ситуацию с COVID-19 в России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент в России "очень тяжелое время" из-за COVID-19. Об этот сообщает RT.

"Утром я говорил с президентом России Владимиром Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим, особенно в Москве", – сказал глава Белого дома.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ряд вопросов. В частности, они поговорили о проблемах контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире.

Также российский и американский лидеры отметили, что инициатива РФ о проведении саммита между постоянными членами Совбеза ООН по широкому кругу проблем международной безопасности имеет большое значение.

Замгоссекретаря США Стивен Биган ранее отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном невозможно наладить. В качестве причины такой тенденции он выделил модель поведения России. Биган заявил, что недавние шаги, предпринятые США, направлены на противодействие линии Москвы.