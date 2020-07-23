В США считают практически невозможным прогресс в отношениях с РФ

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Отношения Москвы и Вашингтона практически невозможно наладить из-за модели поведения России, сообщает "Вечерняя Москва".

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Недавние шаги являются частью нашего противодействия давней модели поведения Москвы, сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса с россиянами", – подчеркнул Биган на слушаниях в сенате.

Ранее постоянное представительство РФ в ОБСЕ осудило нападение на российских журналистов в Портленде. Дипломаты призвали американских коллег соблюдать положения решения Совета министров иностранных дел о безопасности журналистов.